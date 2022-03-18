照片下架事件惹議 網紅郭鬼鬼向潘文忠道歉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北18日電）網紅郭鬼鬼受聘高苑科技大學講師，日前在臉書貼出和聘書的合照，卻指收到政府部門發函要求下架，引發網路議論。她今天發文道歉，並說照片下架與教育部長潘文忠無關。

郭鬼鬼日前在臉書發文，開心貼出與聘書的合照，說明自己受聘為高苑科技大學的業界講師。不過她17日以黑底白字發文指「某某部」公職人員還在封建時代，竟要求下架照片，她自認照片中的衣著沒有問題，也沒有不尊重聘書，但因擔心待給學校麻煩，第一時間還是下架照片。

郭鬼鬼昨天說願意到教育部一趟配合釐清。今天晚間貼出在教育部門口拍攝的照片，逗趣地配上電視劇「麻辣鮮師」的哏，喊出「我要當老師」。

郭鬼鬼向潘文忠道歉，強調照片下架事件與部長無關，成為講師原本是一件開心的事，沒想到卻像是玩一場「狼人殺」，誰下令刪照片、誰受傷都不重要了，畢竟傷害已經造成，希望能停止紛爭、世界和平。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

潘文忠昨天在郭鬼鬼的留言下方回應，說明第一時間已向教育部裡同仁確認，未曾發過任何公文給學校或老師要求下架任何照片。潘文忠並說與高苑科大瞭解，應是邀約活動的產學合作廠商通知相關訊息，或許在溝通傳達上有誤差。

高苑科大昨天也在學校網站聲明，解釋有關郭鬼鬼提及照片被要求撤下一事與教育部無關，是廠商的通知。校方也歡迎郭鬼鬼到校分享如何經營網紅事業與自我行銷術。（編輯：黃世雅）1110318