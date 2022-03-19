等不到北返 8隻黑面琵鷺肉毒桿菌中毒亡

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保育人士12日在嘉義縣布袋鎮舊五區鹽田發現7隻黑面琵鷺死亡及1隻軟腳活體（圖），軟腳黑面琵鷺雖送醫但仍因太虛弱而急救無效，14日死亡。（嘉義縣農業處提供）中央社記者蔡智明傳真 111年3月19日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）保育人士12日在嘉義縣布袋鎮舊五區鹽田發現7隻黑面琵鷺死亡及1隻軟腳活體，活體雖送醫但未救活，等不到北返；嘉義縣政府農業處今天表示，8隻黑面琵鷺都死於肉毒桿菌中毒。

農業處畜產保育科長石蕙菱告訴中央社記者，農業處將軟腳黑面琵鷺送到行政院農業委員會特有生物研究保育中心野生動物急救站治療，但太虛弱而急救無效，14日死亡。

石蕙菱表示，死亡黑面琵鷺送到家畜衛生試驗所檢驗死因，都是肉毒桿菌中毒。

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石惠菱說，肉毒桿菌是生存在一般土壤內常見菌種，會在腐爛魚類大量增殖並釋出毒素，每年幾乎都有黑面琵鷺誤食腐爛魚類而中毒，每當發現海邊有死魚，農業處都會立即請人清除，減少黑面琵鷺接觸肉毒桿菌機會；每年候鳥季也委由保育團體加強巡護，發生狀況立即救援。

石蕙菱表示，黑面琵鷺目前已換好繁殖羽，準備北返，民眾如果在嘉義海邊看到黑面琵鷺活動異常、受傷或死亡，請聯繫縣農業處。（編輯：李明宗）1110319