台大師生發表第3代賽車 動力、可靠度都升級

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（中央社記者陳至中台北19日電）台大賽車隊今天下午舉辦Epsilon 3新車發表會，集結跨系師生的智慧，並砸下約新台幣200萬元製造出第3代賽車，動力系統、可靠度升級，駕駛艙及車輛動態也都獲得優化。

台大賽車隊是由學生組成，以小型電動方程式賽車為題，將工程、機械等跨領域理論付諸實踐，一開始只有10幾人，現在已成長為65人的組織，成員來自各個系所，開發出的賽車也進入第3代。

賽車隊今天舉辦Epsilon 3新車發表會。第4屆隊長、台大機械系大三學生蘇沛熏表示，第3代賽車材料及加工約花掉100萬元經費，加計各項營運成本則超過200萬元。他們將到日本參加國際學生方程式賽車大賽（Formula SAE），希望能在90幾支隊伍中，取得前3名的成績。

蘇沛熏提到，第3代賽車有許多改善，包括優化結構設計，加強車架強度，成車時速可接近100公里，並能因應各種賽程需求。受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，已經好幾年沒出國參賽，但仍持續改善賽車，希望未來能拿下佳績。

台大校長管中閔今天受邀出席Epsilon 3發表會，致詞時感謝教師、學生的熱心投入，在各項技術上有了很大的突破，尤其是學生來自不同科系，跨領域的本領讓人印象深刻。

不過，他幽默地說，因為COVID-19的關係，現在聽到任何由希臘字母組成的名字（指Epsilon），都感到非常害怕。

前幾代賽車的駕駛艙較狹窄，第3代賽車已加大坐艙空間，並提升駕駛舒適性，管中閔今天體驗時，很順利地坐進車廂，高興地比出許多姿勢，並與車隊師生一同拍照。

隨後被媒體問及感受，管中閔說，「我覺得我還要再瘦一點。」（編輯：戴光育）1110319