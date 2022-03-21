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統測准考證23日寄發 四技二專7.9萬考生創新低

2022/3/21 16:21
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（中央社記者許秩維台北21日電）技專校院入學測驗中心今天表示，111學年度四技二專暨二技統一入學測驗准考證將於3月23日寄發，四技二專7萬9266人報考，比去年少9044人，是歷年新低。

技專校院入學測驗中心發布新聞稿指出，111學年度四技二專統一入學測驗訂於4月30日至5月1日舉行，二技統一入學測驗訂於5月1日舉行，四技二專暨二技統測准考證將於3月23日寄發，集體報名考生的准考證由報名學校轉發，個別報名考生，將以掛號寄送至通訊地址。

111學年度四技二專統測共7萬9266人報名，比去年減少9044人，也是首次跌破8萬人以下，創歷年新低；二技報考人數為7091人，比去年減少775人。

技專校院入學測驗中心指出，4月20日將於測驗中心網站（https：//www.tcte.edu.tw）公告考試地點等訊息；4月30日於考（分）區入口處張貼公布「試場平面圖」及「試場分配表」，四技二專分區及二技分區公布時間分別為上午8時及下午2時，考生可提早到分區查詢確認試場位置。

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統測試場全面開放使用冷氣，已申請「非冷氣試場」應試的考生，不得以任何理由變更試場；因應108學年度新課綱實施，111學年度四技二專統測各群考試科目也修訂專業科目（一）、專業科目（二）的考試科目。

技專校院入學測驗中心提醒考生，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，為保護個人安全與避免不可預期狀況，請考生與家長遵守中央流行疫情指揮中心發布的防疫規範，安排清明連假與個人假期時務必審慎，以免影響應考權益。（編輯：管中維）1110321

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