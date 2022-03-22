未來1週全台有雨僅1天空檔 低溫探16度

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氣象局22日表示，未來1週除了25日略有空檔外，其他時間全台大多是有雨的天氣。圖為桃園街頭行人穿上厚外套，並戴起帽子抵禦寒風。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北22日電）中央氣象局今天表示，未來1週除了25日略有空檔外，其他時間全台大多是有雨的天氣，明天北部及各地山區可能有大雨；因東北季風增強影響，今明兩天夜晚清晨低溫約攝氏16度。

中央氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，今晚起除了東北季風影響外，還有華南雲雨區東移，今晚至明天全台都有降雨機會，其中北部、各地山區易有持續性下雨，累積雨量可能會達大雨標準，預估24日才趨緩。

趙竑指出，24日北部仍有降雨，但略有空檔，中南部則會轉為局部短暫雨的天氣；預計25日東北季風、華南雲雨區都會減弱，天氣較穩定，僅迎風面的北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨，平地大致為多雲的天氣。

趙竑表示，26日下一波鋒面接近，北部地區又會轉為有陣雨或雷雨的情形，另外，午後中部、東半部及南部山區易有局部短暫雷陣雨；27日鋒面通過，東北季風增強，28、29日又有華南雲雨區東移，全台再度轉為有雨的天氣。

氣溫方面，趙竑提到，今晚至明天清晨中部以北、宜蘭、花蓮低溫約16至18度，南部及台東約19至21度；明天中部以北高溫約19至21度，南部約22至24度。

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趙竑說，明天晚間至24日清晨全台低溫約16至18度，南部也會感覺到涼意，預計24日白天起會逐漸回溫，一直到27日前，各地高溫會回升至28、29度；隨著下一波鋒面、東北季風通過後又會再降溫，預估降溫幅度與明天、24日相近。

趙竑提醒，今晚起東北季風增強影響，台南以北、東半部、澎湖、金門、馬祖空曠地區風力較大；明天基隆北海岸、東半部可能有長浪發生；25、26日金馬地區可能有霧或低雲，影響能見度。（編輯：管中維）1110322