台14線邊坡坍方一度阻交通 近期非必要勿駛山路

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連接南投縣埔里鎮與仁愛鄉的省道台14線指標約77公里處，23日下午發生邊坡坍方，土石伴隨倒樹占據雙向車道，一度造成大塞車，轄區交通部公路總局第二區養護工程處埔里工務段先搶通單線緩解車潮，預計晚間完全清除。（公路總局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年3月23日

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（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）台14線指標77公里處今天下午邊坡坍方，土石伴隨樹木滑落路面，造成上、下山雙向交通一度中斷，緊急搶修恢復單線雙向行車，預計晚間完全清除，工務段籲近期非必要勿駛山路。

疑因今天凌晨花東近海地震加上華南雲雨區東移帶來降雨，連接埔里鎮與仁愛鄉的省道台14線，指標約77公里處今天下午發生邊坡坍方，土石伴隨倒樹占據雙向車道，造成上、下山大塞車，轄區交通部公路總局第二區養護工程處埔里工務段先搶通單線緩解車潮。

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埔里工務段表示，土石伴隨倒樹占據雙向車道，工務段下午2時多獲報，立即派員清除外側倒樹，下午3時多搶通單線雙向行車，視天氣狀況，預計今天晚間8時清除靠近山壁側土石，請用路人配合作業小心駕駛。

中央氣象局長鄭明典今天透過臉書（Facebook）表示，大地震之後，餘震不斷，加上可能的降雨，請避免使用山區道路；埔里工務段也呼籲，地震及降雨可能造成土石鬆軟，部分山路邊坡易出現小型坍方而影響交通安全，請民眾近2週非必要勿行駛山區道路。（編輯：謝雅竹）1110323