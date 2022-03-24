傳醫師同時照顧確診及一般病患 北市聯醫否認

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（中央社記者陳昱婷台北24日電）台北市立聯合醫院一名急診護理師確診COVID-19，傳有醫師同時照顧確診者及一般病人，恐為破口。聯醫澄清，這名醫師並無此行為，只是行政疏漏，沒有更改病人的主治醫師資料。

北市聯醫和平院區一名負責發燒篩檢站的護理師（案22178）一家4口確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），不過有媒體報導，和平院區腎臟內科主治醫師、一般內科陳姓主任同時負責專責隔離病房及一般病房住院病人，恐為防疫破口。

台北市立聯合醫院對此澄清，並沒有同時照顧確診者與一般病人的情形，這名醫師因忙於疫情及照顧病人導致行政疏漏，沒有在第一時間更改一般病人的系統登錄資料，將主治醫師欄位更改為代理醫師，已查明狀況並處理。

聯醫指出，和平院區收治COVID-19病人數量為台北市之冠，持續落實分艙分流制度，並再次提醒，醫師進入專責病房值班時，應依規定將原照護病人轉給代理醫師，以維護病人權益。

台北市衛生局表示，染疫護理師（案22178）的基因定序結果尚未出爐，目前感染源仍在調查中，將確認媒體報導的實際狀況，若有疏失將督導聯醫改善。（編輯：李亨山）1110324