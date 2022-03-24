更多編輯台推薦新聞：
西班牙運將自發組車隊送物資 烏克蘭難民：他們是英雄
國際

西班牙運將自發組車隊送物資 烏克蘭難民：他們是英雄

黃怡樺陳思羽延續驚奇 WTT挑戰賽打進女雙決賽
運動

黃怡樺陳思羽延續驚奇 WTT挑戰賽打進女雙決賽

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知
生活

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
陳時中證實採購Novavax疫苗200多萬劑 抵台時間未定
首頁 / 生活

傳醫師同時照顧確診及一般病患 北市聯醫否認

2022/3/24 10:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北24日電）台北市立聯合醫院一名急診護理師確診COVID-19，傳有醫師同時照顧確診者及一般病人，恐為破口。聯醫澄清，這名醫師並無此行為，只是行政疏漏，沒有更改病人的主治醫師資料。

北市聯醫和平院區一名負責發燒篩檢站的護理師（案22178）一家4口確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），不過有媒體報導，和平院區腎臟內科主治醫師、一般內科陳姓主任同時負責專責隔離病房及一般病房住院病人，恐為防疫破口。

台北市立聯合醫院對此澄清，並沒有同時照顧確診者與一般病人的情形，這名醫師因忙於疫情及照顧病人導致行政疏漏，沒有在第一時間更改一般病人的系統登錄資料，將主治醫師欄位更改為代理醫師，已查明狀況並處理。

聯醫指出，和平院區收治COVID-19病人數量為台北市之冠，持續落實分艙分流制度，並再次提醒，醫師進入專責病房值班時，應依規定將原照護病人轉給代理醫師，以維護病人權益。

台北市衛生局表示，染疫護理師（案22178）的基因定序結果尚未出爐，目前感染源仍在調查中，將確認媒體報導的實際狀況，若有疏失將督導聯醫改善。（編輯：李亨山）1110324

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族