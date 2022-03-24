花蓮台東地震 全台校園災損達3755萬元

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（中央社記者陳至中台北24日電）花東近海23日凌晨起陸續發生多起有感地震，教育部校安中心今天統計，全台各級學校災損達新台幣3755萬元，其中苗栗縣損失1434萬元最多。

花蓮近海23日凌晨1時41分發生芮氏規模6.6地震，最大震度台東6弱、花蓮5強，花東後續又接連發生數十起有感地震。教育部校安中心今天更新統計數據，共有167校次回報災損，金額共3755萬2870元。

目前各縣市回報，損失金額最高的是苗栗縣，達1434萬元，其中頭屋國小北側擋土牆出現多處裂縫，傾斜程度已超過規範值12倍之多，損失估達1300萬元。

高雄市昨天一度回報損失金額達1803萬元，光是忠孝國小就損失1557萬元。高雄市教育局後續澄清是誤植，今天最新統計高雄市損失656萬元，其中忠孝國小地震後多處天花板、地板鋼筋裸露，樓梯有裂縫隨時可能斷裂、窗戶破裂、地板隆起等，估計損失207萬元。

嘉義縣損失472萬元，其中內埔國小集水槽漏水、走廊與廁所磁磚剝落、廁所內部水管漏水，損失估達200萬元。

台北市也有校園出現災損，立農國小教室、走廊梁下、女兒牆及電梯出現裂縫，預估損失200萬元。

教育部呼籲各校在留意餘震之餘，也要派員詳查各項設施，有災損就盡速通報校安中心；如有危險疑慮，須提醒師生不要接近。（編輯：陳政偉）1110324