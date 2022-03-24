週末西半部先回溫再轉濕涼 兩天溫差逾10度

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中央氣象局表示，25日起天氣好轉，週末兩天西半部溫差可能逾10度。圖為民眾在內湖大湖公園散步。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北24日電）氣象局今天表示，明天起回溫，週末天氣先偏熱再轉濕涼，26、27日兩天西半部溫差可能逾攝氏10度；27、28日水氣多，中部以北防大雨；29日稍微好轉，但31日東北季風增強，再轉濕涼。

中央氣象局預報員葉致均告訴中央社記者，明天天氣逐漸轉好，北部、東半部、中南部山區會有局部短暫雨，中南部平地為多雲到晴；26日白天鋒面接近，北部有局部短暫陣雨或雷雨，中午過後東北部及中部山區也會有局部短暫雷陣雨。

葉致均指出，預計26日晚間至27日鋒面通過及東北季風增強，全台都會有陣雨或雷雨，中部以北可能會有局部大雨發生的機會；28日持續受華南雲雨區影響，中部以北有陣雨，仍要注意局部大雨發生，南部及東半部地區有局部短暫陣雨。

葉致均提到，預計29日水氣減少，降雨稍趨緩；30日華南雲雨區東移，中部以北及東半部地區有局部短暫雨，南部山區有零星短暫雨、南部平地為多雲；31日東北季風再增強，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

溫度方面，葉致均提到，明天偏南風，一直到26日高溫都會明顯回升，預估東半部高溫約26、27度，西半部28至32度；各地低溫也稍回升，約20至24度。

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葉致均指出，預計26日晚間起鋒面通過及東北季風增強，氣溫下降，夜晚清晨中部以北、東北部低溫約15至17度；27日白天高溫只有18至20度，較前一天可能有10度以上的溫差；29日起回溫，但由於降雨影響，回溫幅度不大；31日受東北季風影響，預估又會再轉濕涼。

葉致均提醒，今晚馬祖地區易有局部霧或低雲，馬祖已有能見度不足200公尺的情形；明晚至26日清晨金門及馬祖也易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：張雅淨）1110324