清明連假 國道好走時段出爐

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（中央社記者余曉涵台北24日電）清明連假國道好走時段出爐，高公局今天說，西部國道南向尖峰日建議早上6時前或中午12時後出發；西部國道北向尖峰日建議南部地區用路人於早上9時前出發，中部地區用路人於中午12時前出發。

清明連假即將到來，交通部高速公路局今天發出新聞稿表示，高公局根據近年清明連假交通特性研判，連假期間交通需求以掃墓及旅遊旅次為主，且交通量僅次於春節連假，約112到120百萬車公里，為平日的1.4倍。

高公局指出，其中南向交通量集中於連假第1、2天早上時段，北向交通量集中於連假第3、4天下午時段。

高公局指出，西部國道南向尖峰日在4月2日、4月3日，建議早上6時前或中午12時後出發；西部國道北向尖峰日為4月4日、4月5日，建議南部地區用路人於早上9時前出發，中部地區用路人於中午12時前出發。

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高公局說，國5南向尖峰日為4月2日、4月3日，建議早上5時前或下午5時後出發，若仍需在4月2日早上出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於早上8時後再出發；國5北向尖峰日為4月3日到4月5日，則建議早上9時前出發。

高公局說，清明連假期間，國道實施多處時段性匝道封閉措施，連假第1、2天（4月2、3日）每日凌晨0時到中午12時，封閉國5石碇、坪林及國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口；連假第3、4天（4月4、5日）每日早上7時到晚間7時，封閉國1虎尾北向及國3名間雙向入口、每日早上7時到隔天凌晨0時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。（編輯：張雅淨）1110324