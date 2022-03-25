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客語中級暨中高級認證27日舉行 應試逾4成教職

2022/3/25 15:50
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（中央社記者楊淑閔台北25日電）客家委員會今天表示，「111年度第1次客語能力中級暨中高級認證」27日在全國9縣市13試區學校舉行，計2552名考生應試，教職報名人數占整體43.85%，桃園市最多、257人。

客委會發布新聞，提醒考生可利用哈客網路學院「客語能力中級暨中高級認證-考試題型分析」課程，掌握考試要點，做最後衝刺準備，也可前往本年度認證網站自學資源專區下載試題樣卷及「線上試考」練習，熟悉試題、數位認證流程及題型界面。

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客委會補充，認證當天須攜帶准考證、身分證明文件，並佩戴口罩參加應試，若准考證遺失，可至認證報名網站下載，或於當天至各試區試務中心辦理補發。

客委會重申，因應國家語言發展法施行，自111學年度開始，本土語文延伸到國、高中為必（選）修課程，本年度特加開1次客語能力中級暨中高級認證，期待更多教師在取得客語能力中高級認證資格，投入客家語言文化傳承。（編輯：管中維）1110325

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