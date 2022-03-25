自強號EMU1200、復興號退役 3月底開出末班車

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（中央社記者汪淑芬台北25日電）台鐵老舊的列車自強號EMU1200型（俗稱紅斑馬）及復興號將退役，陸續在3月底開出末班車，台鐵將舉辦兌換紀念票卡及發行紀念套票。

台鐵今天發布新聞稿，EMU3000型城際列車及EMU900型電聯車已投入營運，29日起進行時刻微調，EMU1200型自強號及復興號也將陸續開出末班車，搭乘的旅客可參加乘車證明紀念票卡免費兌換活動。

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EMU1200型自強號將於28日開出枋寮至彰化末班車168次，乘車證明紀念卡兌換時間是28日下午2時，地點在枋寮站售票窗口（50張）、高雄站服務台（150張），憑28日第168次票價新台幣200元以上實體車票可兌換1張，每人每次限兌換1張，兌換後將於車票上蓋印「EMU1200末班車紀念」戳章。

復興號將於29日開出花蓮至樹林末班車605次，台鐵發行復興號末班車紀念套票，每套150元，內含花蓮至新城復興特快名片式車票1張，車票背面劃有末班車座位號碼。紀念套票於28日上午9時發售，地點在台北站1樓服務中心前（150套）、花蓮站8號窗口（150套），每人限購1套，依序發售，不提供選號。（編輯：陳政偉）1110325