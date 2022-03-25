更多編輯台推薦新聞：
男性口服避孕藥將人體試驗 動物實驗成功率99%副作用低
科技

男性口服避孕藥將人體試驗 動物實驗成功率99%副作用低

健保投保上限最快5月調高 13萬人每月多繳116至1939元
生活

健保投保上限最快5月調高 13萬人每月多繳116至1939元

澤倫斯基善用社群溝通抗俄龐大軍力 撼動人心演說精華一次看
國際

澤倫斯基善用社群溝通抗俄龐大軍力 撼動人心演說精華一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

自強號EMU1200、復興號退役 3月底開出末班車

2022/3/25 18:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北25日電）台鐵老舊的列車自強號EMU1200型（俗稱紅斑馬）及復興號將退役，陸續在3月底開出末班車，台鐵將舉辦兌換紀念票卡及發行紀念套票。

台鐵今天發布新聞稿，EMU3000型城際列車及EMU900型電聯車已投入營運，29日起進行時刻微調，EMU1200型自強號及復興號也將陸續開出末班車，搭乘的旅客可參加乘車證明紀念票卡免費兌換活動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

EMU1200型自強號將於28日開出枋寮至彰化末班車168次，乘車證明紀念卡兌換時間是28日下午2時，地點在枋寮站售票窗口（50張）、高雄站服務台（150張），憑28日第168次票價新台幣200元以上實體車票可兌換1張，每人每次限兌換1張，兌換後將於車票上蓋印「EMU1200末班車紀念」戳章。

復興號將於29日開出花蓮至樹林末班車605次，台鐵發行復興號末班車紀念套票，每套150元，內含花蓮至新城復興特快名片式車票1張，車票背面劃有末班車座位號碼。紀念套票於28日上午9時發售，地點在台北站1樓服務中心前（150套）、花蓮站8號窗口（150套），每人限購1套，依序發售，不提供選號。（編輯：陳政偉）1110325

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族