基隆轉型經驗登上匈牙利旅遊雜誌

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（中央社記者林育立柏林25日專電）最新一期匈牙利旅遊雜誌「世界旅行家」以台灣為主題，介紹台北松山慈祐宮、故宮博物院等景點，並詳細報導基隆的轉型經驗和頗具特色的台南月津港燈節。

駐匈牙利代表處發布新聞稿，匈牙利最重要的旅遊雜誌「世界旅行家」（Világjáró）利用國際旅展舉行的機會，報導台灣今年度的觀光景點，除了台北松山慈祐宮、九份山城、高雄月世界、屏東排灣族石板屋等知名景點，也詳細介紹基隆市的轉型和今年邁入第10年的台南月津港燈節。

報導指出，基隆港外的和平島上有西班牙人興建的聖薩爾瓦多城，見證荷蘭和西班牙的戰役。基隆廟口夜市尤其享有盛名，最大特色是幾乎所有食物都是在客人面前現點現做。

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近年基隆不僅經濟熱絡，文化發展也欣欣向榮，一度遭廢棄的老舊建築被賦予新生命，例如廢校的太平國小轉型成「青鳥書店」，除了販售書籍也舉辦社區活動和講座，訪客可順便享受海景，開幕至今已吸引無數訪客。

報導還向匈牙利民眾介紹台南的月津港燈節，各式花燈巧妙結合港灣的自然地景，極具藝術美感，預告下次燈節將在2023年1月舉行。首都台北的故宮博物院珍藏的文物橫跨5000年歷史，日治時期的華美建築也保存至今。（編輯：馮昭）1110326