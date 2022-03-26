宜蘭綠色博覽會登場 帶遊客認識環境生態保育

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

宜蘭縣年度旗艦活動「宜蘭綠色博覽會」26日在冬山河生態綠舟風景區登場，宜蘭縣長林姿妙（中）出席開幕式，歡迎遊客到場同樂，認識環境生態保育。（宜蘭縣政府提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年3月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰宜蘭縣26日電）宜蘭縣年度旗艦活動「宜蘭綠色博覽會」今天起至5月8日，在冬山河生態綠舟風景區登場，12處主題展館以寓教於樂方式，帶領遊客認識環境生態保育。

宜蘭縣長林姿妙上午出席綠博開幕式時表示，綠博迄今已進入第23年，每年都選在春暖花開季節舉行，並透過寓教於樂的環境主題場館、精彩的表演藝術、美麗的花卉地景，吸引數十萬人次入場，是國內春季重要大型環境教育旗艦活動。

林姿妙說，今年綠博活動主題為「夢幻島嶼」，規劃12處主題展館，每個展館都具環境教育意義，另有20座裝置藝術、遊戲互動體驗區、冬山河生態導覽遊程及精彩團隊表演，內容豐富。

林姿妙表示，綠博特別與夥伴縣市合作，推出「縣市週優惠」，夥伴縣市民在限定期間內，持身分證件入場，可享新台幣100元優惠。時間分別是彰化週3月28日至4月3日，台東週4月11日至4月17日，新北週4月18日至4月24日，花蓮週4月25日至5月1日，台中週5月2日至5月8日。

宜蘭縣府指出，今年綠博12處主題展館，每一處都具有環境教育意義，「海龜覓境」以海龜的一生融入密室逃脫解謎趣味，傳達守護永續海洋的重要；「野趣森林」傳承原民傳統文化、山林生存智慧與精湛工藝編織之美。

「可愛動物區」宣揚友善飼養，寵物管理；「食育享想」帶領遊客重新認識食物、食材、食農、食安與糧食自給率，整合從產地到餐桌上的食農教育。「農業實驗學校」示範智慧農業，打造農業永續經營之路。

「生聲不息」帶領民眾用聲音感受世界，保存聲景自然環境；「夜光趴踢」呈現夜行生物歡舞的月下派對；「森林探險廊道」傳達守護森林，復育瀕危物種概念。

此外，園區還有庭院雲霄飛車、大樹公滑降體驗、天際雪橇纜車3個大型遊戲互動體驗區，20座生物與多元文化裝置藝術，歡迎民眾登上「夢幻島嶼」體驗。（編輯：郭諭儒）1110326