打疫苗200元獎勵只剩5天 指揮中心籲儘快接種

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（中央社記者張茗喧台北26日電）指揮中心今天表示，為鼓勵18歲以上民眾接種第1、2劑，地方政府提供新台幣200元（含）以下衛教品，獎勵方案再5天就要截止，呼籲民眾儘快接種，以獲得保護力。

根據中央流行疫情指揮中心最新統計，昨天國內接種4萬8456劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，累計接種約4931萬劑，第1劑人口涵蓋率83.36%、第2劑78.18%、第3劑49.1%、基礎加強劑接種率0.81%。

為鼓勵18歲以上民眾接種第1、2劑COVID-19疫苗，指揮中心表示，地方政府提供200元（含）以下衛教品，將於3月31日截止，指揮中心發言人莊人祥今天也特別呼籲民眾把握機會，踴躍儘速前往接種，以獲得保護力。

莊人祥說，近期Omicron變異株威脅持續且國內仍有本土疫情發生，接種疫苗是避免染疫及降低併發重症、住院或死亡風險最有效方法，民眾可至各地方政府衛生局安排或指定合約醫療院所或隨到隨打接種站，儘速接種COVID-19疫苗。

另外，針對65歲以上長者（含55歲以上原住民），指揮中心4月10日前加碼提供500元獎勵，呼籲長者儘速前往接種。

莊人祥強調，疫苗接種後雖然可能發生副作用，但通常輕微且會於數天內消失，也會隨年齡層增加而減少，若擔心接種疫苗後所產生副作用可先與醫師討論，經諮詢評估選擇合適疫苗接種。

指揮中心提醒，民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分證件，如為接種第2劑COVID-19疫苗者請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並於接種前評估時，說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。（編輯：方沛清）1110326