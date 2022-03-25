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COVID-19疫苗
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COVID-19疫苗3/300

莫德納、BNT疫苗共3批過期 逾27萬劑將銷毀

2022/3/25 16:13（3/25 16:32 更新）
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疫情指揮中心指揮官陳時中25日公布，近日有3批莫德納與BNT疫苗到期，數量初步估計約27.8萬劑，將依程序銷毀。（中央社檔案照片）
疫情指揮中心指揮官陳時中25日公布，近日有3批莫德納與BNT疫苗到期，數量初步估計約27.8萬劑，將依程序銷毀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江慧珺、張茗喧台北25日電）疫情指揮中心指揮官陳時中今天公布，近日有3批莫德納與BNT疫苗到期，數量初步估計約27.8萬劑，將依程序銷毀，不會供民眾使用。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗持續接種，中央流行疫情指揮中心統計，昨天疫苗接種3萬1832劑，疫苗人口涵蓋率第1劑83.35%，第2劑78.15%，基礎加強劑0.81%，追加劑48.92%。

近期本土疫情趨穩，疫苗接種率提升速率趨緩，導致有已解凍的輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）與莫德納（Moderna）屆效。

陳時中今天在疫情記者會提及，初估3月22日有莫德納疫苗11萬2330劑到期，23日則有莫德納與BNT疫苗15萬5430與1萬842劑到期。

指揮中心日前表示，屆效未用罄疫苗將一律銷毀，不會提供民眾使用，請民眾放心。

此外，1922公費疫苗預約平台第28期預約截止，共預約14萬8406劑，以莫德納疫苗最多，將於3月28至4月3日接種。

媒體今天在疫情記者會問及，24日新增15例本土個案，皆為突破性感染，疫情是否可能如去年5月大爆發。對此陳時中說，不明感染源愈多，代表社區隱藏傳播鏈愈多，雖不能完全排除大爆發的可能性，但目前沒有看到那樣的跡象。

陳時中強調，目前採取多重防疫戰略，包含戴口罩、勤洗手、保持社交距離、打疫苗與精準疫調，有相當效果；目前境外移入個案相對較多，指揮中心不打算變更防疫計畫。（編輯：唐聲揚）1110325

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