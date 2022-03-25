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疫情3/300

桃園米迪幼兒園結案 本土7條傳播鏈持續監測

2022/3/25 16:02（3/25 16:28 更新）
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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中3月25日表示，延燒多時的米迪幼兒園結案。圖為桃園市政府環保局2月派員赴米迪幼兒園清消。（桃園市政府環保局提供）
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中3月25日表示，延燒多時的米迪幼兒園結案。圖為桃園市政府環保局2月派員赴米迪幼兒園清消。（桃園市政府環保局提供）
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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北25日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，延燒多時的米迪幼兒園結案，加上新增的新北科技廠、基隆警察群聚等3條源頭待釐清傳播鏈，國內累計7條傳播鏈監測中。

基隆市發生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚事件，累計4人染疫，其中有2人是警察。

陳時中下午在疫情記者會中表示，根據最新消息，染疫警察昨天晚上曾參與一場頒獎典禮，和基隆市長林右昌近距離、沒戴口罩合影，建議林右昌先採檢、自主居家隔離3天後再採檢。

媒體詢問，基隆警察局長是否出席這場頒獎典禮，典禮與會者是否將全部匡列隔離。

陳時中說，目前與會人員正在調查中，局長有參與的可能性高，相關接觸者採檢工作都在進行當中，未來將持續疫調釐清感染源。

高雄昨天發生化工廠群聚感染，累計13人染疫，外傳其中2人曾參與鳳山一場喜宴。陳時中說，根據目前掌握到的消息，鳳山喜宴來自外縣市的賓客採檢都是陰性，感染源排除與喜宴相關。

陳時中說，截至今天，桃園延燒多時的米迪幼兒園疫情監測期滿也未再新增個案，宣布正式結案，感染源待釐清傳播鏈少1條。

陳時中指出，目前除了高雄化工廠、嘉義婚宴群聚、新北深坑陪病者、北市聯醫和平院區護理師傳播鏈外，今天再新增3條傳播鏈，包括基隆警察群聚、樹林科技廠群聚以及中和工廠個案，累計7條感染源待釐清傳播鏈，將持續監測。

此外，有民眾參與婚宴後遭匡列隔離，不滿防疫計程車費用要自費。陳時中說，遭匡列者僅採檢是公費支應，其他衍生費用要個別負擔，疫情開始就是這樣做。

國民黨立委蔣萬安日前出席餐會活動時，被民眾拍到沒帶口罩就和各桌打招呼，引發爭議。蔣萬安今天致歉，強調未來會更嚴格規範自己。

對此，陳時中表示，蔣萬安也許是一時疏忽，後來也向大家道歉了，這個態度是對的，而且當時還沒規定不可逐桌敬茶敬酒，應未違反相關規定。（編輯：管中維）1110325

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