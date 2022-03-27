吳德榮：鋒面南北移動 2天內雨區南移北返

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（中央社記者張雄風台北27日電）氣象局今天針對台中以北、南投、花蓮發布大雨特報。氣象專家吳德榮表示，今明兩天鋒面南北移動，主要雨區隨著南移北返；29日起天氣變化頻繁、晴雨交錯，預估清明連假先濕涼、後穩定。

中央氣象局今天凌晨針對10縣市發布大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，台中以北地區及南投、花蓮山區可能有局部大雨發生，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。

根據氣象局網站，今天本島平地最低溫為新北市石門區攝氏13.6度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天鋒面雨帶逐漸南移，主要降雨範圍移向中南部，有局部陣雨或雷雨，北部、東半部雨勢漸減小。

吳德榮指出，明天鋒面雨帶北移，主要降雨範圍調整回中部以北及東北部，南部及東南部為雨後多雲，雷雨區應注意雷擊及瞬間大雨；北濕冷、南微涼舒適，亦應注意氣溫變化。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，29日上午至30日上午鋒面雨帶減弱東移，降雨停歇，天氣好轉，氣溫回升；30日下午鋒面雨帶增強移入，各地局部短暫陣雨或雷雨的機會提高，冷空氣南下、氣溫逐漸下降。

吳德榮說，31日、4月1日天氣好轉為東北季風的型態，背風面新竹以南多雲時晴，迎風面大台北、東半部地區偶雨；北偏涼、南微熱。

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吳德榮表示，最新模式模擬清明連假天氣，2日另一波鋒面逐漸移入，中部以北轉有局部陣雨；3日鋒面南移，全台皆有陣雨，北濕冷、南微涼。

吳德榮說，4日上午起至5日鋒面遠離，天氣好轉為東北季風的型態，背風面桃園以南晴朗穩定，迎風面大台北東側、東半部仍有局部短暫降雨，北偏涼、南舒適；春季天氣多變，期末模擬常有頻繁調整，應隨時注意最新資料。（編輯：陳仁華）1110327