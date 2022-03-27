清明雨紛紛 連假前半段偏濕涼

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（中央社記者張雄風台北27日電）氣象局今天表示，未來一週2波東北季風影響，首波在今明兩天，中部以北防局部大雨；31日起第2波東北季風影響，持續至4月3日，意即清明連假前半段都會在偏濕涼的天氣中度過。

中央氣象局預報員葉致均告訴中央社記者，受東北季風及華南雲雨區東移影響，今晚至明天雨勢明顯，中部以北可能會有局部大雨發生；預計29日水氣減少，各地降雨趨緩。

葉致均表示，30日有另一道鋒面通過，雖然結構較差，但各地還是有降雨，中部以北可能會有較大雨勢發生；31日起另一波東北季風增強，預計持續至4月3日，北部、東半部、中南部山區會有短暫雨，目前觀察4月2、3日雨勢較大；預估4月4日東北季風減弱、天氣好轉。

氣溫方面，葉致均指出，今明兩天受東北季風影響，最冷的時間點是今晚至明晨，中部以北約攝氏15至18度，其他各地19至21度；29、30日明顯回暖；31日東北季風增強再降溫，預估降溫幅度與今明這波相近。

葉致均提醒，29日晚間起至30日西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。（編輯：張雅淨）1110327