許銘春關心大潭電廠移工 贈防疫包並強調工資照給

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台電大潭電廠工程爆發移工群聚感染事件，勞動部長許銘春（左）28日下午前往集中檢疫所關心移工，並發送防疫包，由集中檢疫所副指揮官、榮總新竹分院副院長陳炫達（右）代表接受。（勞動部提供）中央社記者張雄風傳真 111年3月28日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北28日電）台電大潭電廠工程爆發移工群聚感染事件，勞動部長許銘春今天下午前往集中檢疫所關心移工，並發送防疫包；強調隔離期間會要求雇主照付薪資，請移工朋友放心。

勞動部勞動力發展署發布新聞稿表示，桃園大潭電廠工程日前發生多名移工群聚感染事件，勞動部長許銘春今天下午實地前往集中檢疫所關懷隔離移工並發送防疫包。

許銘春表示，勞動部已推出相關防疫應變措施，提醒周邊地區的雇主、仲介公司、移工及其經常出入場所等人員，特別注意自身健康狀況，並加強落實防疫措施。

許銘春並以廣播呼籲移工注意自身健康狀況，有健康問題請立即反應；強調隔離期間會要求雇主照付薪資，請移工朋友放心。

勞動部表示，配合中央流行疫情指揮中心及新竹縣政府，已調遣雙語人員協助確診移工疫調；另為避免移工進出確診者曾到過的場所染疫風險，依地方政府發布的確診足跡，運用多國語跨國勞動力權益維護網站、LINE@移點通等多元宣導管道以移工母語全面宣導。

勞動部再次呼籲移工，戴口罩，勤洗手，配合實聯制，儘量減少不必要外出，留在工作廠區或宿舍，遵守防疫指示，保護自己，如有身體不適儘速就醫，有症狀或接觸史請儘速到當地篩檢站快篩。

勞動部並請雇主及仲介善盡照顧責任，注意移工身體狀況，即時尋求醫療協助，做好隔離措施。（編輯：陳政偉）1110328