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基隆警局群聚擴大 陳時中下午說明

2022/3/29 10:26
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（中央社記者陳婕翎台北29日電）基隆警局COVID-19群聚擴大，1名分局長和1名科長經採檢後，昨晚確診，這波疫情已有12名警局相關人員染疫。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午2時舉行記者會說明最新疫情。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，基隆市警察局新增2人確診，指揮中心昨晚僅證實，檢出基隆1例陽性個案（暫未編號），為40多歲男性，已接種2劑疫苗及追加劑。

個案與日前公布染疫警察（案22638）職場相關，且具共同活動史，3月28日出現喉嚨癢、發燒症狀，安排採檢後Ct值13。相關疫調、接觸者匡列及防治工作進行中，詳細情形將於今天記者會統一說明。

目前有11條感染源待釐清傳播鏈，起碼要觀察10天，其中基隆群聚案因地緣性稍複雜，需要積極控制。另外，大潭電廠與樹林科技廠皆發生移工群聚，其中大潭電廠群聚已累計63例確診，雖然移工足跡相對較少，但病例數偏高，疫情走向也是記者會焦點之一。

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國內本土疫情南、北、東部三頭燒，台東群聚、高雄化工廠、新北三重女業務（案22701）爬山團群聚等疫情，近日陸續新增零星個案，疫情影響待觀察，新北市中和區也發生確診個案僅超商足跡重疊確診，引發關注。

近期Omicron變異株威脅持續且國內仍有本土疫情發生，接種疫苗是降低併發重症、住院或死亡風險最有效方法，為鼓勵18歲以上民眾接種第1、2劑COVID-19疫苗，地方政府提供200元（含）以下衛教品，將於3月31日截止，呼籲民眾把握機會，踴躍儘速前往接種。（編輯：張芷瑄）1110329

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