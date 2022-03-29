更多編輯台推薦新聞：
2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看
產經

2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看

中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級
生活

中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程
文化

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》淨零轉型8年估催出4兆民間投資 2050拚再生能源占比破6成
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情89/300

台女在印度佛教聖地確診 代表處聯繫協助中

2022/3/29 19:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里29日專電）印度媒體報導，一名台灣籍女子在印度佛教聖地菩提迦耶被驗出感染COVID-19病毒（2019冠狀病毒疾病），中華民國駐印度代表處正透過管道與她聯絡，以提供必要協助。

印度ABP電視台與Jagran新聞網今天報導，這名台灣女子現年42歲，5天前抵達菩提迦耶（Bodh Gaya）。

根據報導，她原本打算於週一飛往德里，然後轉機回台灣，於是於週日進行即時聚合酶連鎖反應（RT-PCR）檢測，結果發現是陽性。

報導說，她目前正被隔離照護中，當地衛生中心已對可追蹤的接觸者進行了檢測，所幸全為陰性反應。

印度目前的COVID-19疫情基本上已經緩穩，菩提迦耶所在的比哈省（Bihar），目前只有31例病例，其中6例為過去24小時內新增；就全印度而言，也只有1萬5378例，有1259例為新增。

中華民國駐印度代表處向中央社表示，現正透過印度報社及今天抵達當地的國人與這名台灣女子聯繫，以提供必要協助。（編輯：黃自強）1110329

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀