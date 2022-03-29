台女在印度佛教聖地確診 代表處聯繫協助中

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（中央社記者林行健新德里29日專電）印度媒體報導，一名台灣籍女子在印度佛教聖地菩提迦耶被驗出感染COVID-19病毒（2019冠狀病毒疾病），中華民國駐印度代表處正透過管道與她聯絡，以提供必要協助。

印度ABP電視台與Jagran新聞網今天報導，這名台灣女子現年42歲，5天前抵達菩提迦耶（Bodh Gaya）。

根據報導，她原本打算於週一飛往德里，然後轉機回台灣，於是於週日進行即時聚合酶連鎖反應（RT-PCR）檢測，結果發現是陽性。

報導說，她目前正被隔離照護中，當地衛生中心已對可追蹤的接觸者進行了檢測，所幸全為陰性反應。

印度目前的COVID-19疫情基本上已經緩穩，菩提迦耶所在的比哈省（Bihar），目前只有31例病例，其中6例為過去24小時內新增；就全印度而言，也只有1萬5378例，有1259例為新增。

中華民國駐印度代表處向中央社表示，現正透過印度報社及今天抵達當地的國人與這名台灣女子聯繫，以提供必要協助。（編輯：黃自強）1110329