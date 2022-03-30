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北市動物園首引進棘皮瘤尾守宮 檢疫3個月後見客

2022/3/30 15:50（3/30 22:40 更新）
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北市動物園攜手新加坡動物園，日前引進金曼蛙、棘皮瘤尾守宮等兩棲爬蟲類。圖為棘皮瘤尾守宮（圖取自台北市立動物園網頁zoo.gov.taipei）
北市動物園攜手新加坡動物園，日前引進金曼蛙、棘皮瘤尾守宮等兩棲爬蟲類。圖為棘皮瘤尾守宮（圖取自台北市立動物園網頁zoo.gov.taipei）
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（中央社記者陳昱婷台北30日電）北市動物園攜手新加坡動物園，日前引進金曼蛙、棘皮瘤尾守宮等兩棲爬蟲類，其中棘皮瘤尾守宮更是北市動物園的新物種。園方表示，牠們正在3個月檢疫期中，之後有機會能見客。

台北市立動物園今天發布新聞稿表示，為了豐富園內的教育展示內容，近年來與新加坡動物園保持非常密切的跨國合作，並積極參與瀕危兩棲爬蟲類域外保種族群及其基因多樣性計畫。

動物園指出，從新加坡動物園引進的金曼蛙、黃帶箭毒蛙及棘皮瘤尾守宮已在16日順利抵達台灣，目前正在獨立照養空間中進行3個月的檢疫。

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動物園說明，由於兩棲爬蟲動物身上容易帶有特殊病菌，例如透過蛙類皮膚傳播的「蛙壺菌」，這種病菌在野外已造成超過100種兩棲動物面臨瀕絕危機，因此兩棲動物的檢疫較長，且會在個體穩定並擴大族群數目後，再正式和大家見面。

動物園表示，這次引進的物種中，棘皮瘤尾守宮為園內首次引進，且一次就引進在新加坡即有產蛋紀錄的兩對佳偶，期待未來有機會在園內看見逐漸壯大的棘皮瘤尾守宮家族；園內數種蛙類也將在不久之後啟程前往新加坡動物園，接續完成保育交流的任務。（編輯：李亨山）1110330

棘皮瘤尾守宮目前正在3個月檢疫期，將會在個體穩定並擴大族群數目後，再正式和大家見面。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年3月30日
棘皮瘤尾守宮目前正在3個月檢疫期，將會在個體穩定並擴大族群數目後，再正式和大家見面。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年3月30日
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