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預售屋使用執照遲延 勿配合改約以免交屋無期

2022/3/31 14:38
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（中央社記者楊淑閔台北31日電）行政院消保處今天表示，近來接獲40件陳情，有預售屋建案未能如期取得使用執照，以疫情、缺工、缺料為由要求消費者無條件配合修改契約，提醒切勿配合，以免交屋入住遙遙無期。

消保處發布新聞稿，提醒消費者注意，以免損害自身權益。

消保處簡任秘書陳星宏說，去年11月迄今已接獲40件相關申訴，其中高雄市某建案占13件。

陳星宏說明，現行「預售屋買賣定型化契約應記載事項」規定，建商必須在契約書中明確記載開工及取得使用執照的期日，建商若遲延取得使用執照，應按日給付已繳房地價款萬分之5的遲延利息給消費者。

他並說，假如建商遲延取得使用執照超過3個月時，消費者除得請求前述遲延利息外，並得主張解除契約；當消費者主張解除契約時，建商應將消費者已繳房地價款退還，並應賠償違約金，金額不能低於房地總價15%（以消費者已繳價款為限）。

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陳星宏強調，據此呼籲消費者千萬不要無條件配合建商修改買賣契約，以免交屋入住遙遙無期，若遇建商提出不合理展延取得使用執照期限的交換條件，可檢具事證向各直轄市、縣（市）政府提出申訴。

陳星宏說，建商遲延取得使用執照，若未依「預售屋買賣定型化契約應記載事項規定」給付遲延利息，甚或違法解除契約，倘經查證屬實，各直轄市、縣（市）政府將依消費者保護法第36條規定要求限期改善，屆期未改善者，得依第58條規定，裁處新台幣6萬至150萬元罰鍰，並得按次處罰。（編輯：管中維）1110331

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