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是否施打第4劑？陳時中：參考國際經驗

2022/3/31 15:35（3/31 15:51 更新）
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新北市長侯友宜（前左2）31日視察捷運三鶯線車站、美術館工程，新聞局長張愛晶（前右2）與侯友宜討論疫情發展等事宜。中央社記者黃旭昇新北攝 111年3月31日
新北市長侯友宜（前左2）31日視察捷運三鶯線車站、美術館工程，新聞局長張愛晶（前右2）與侯友宜討論疫情發展等事宜。中央社記者黃旭昇新北攝 111年3月31日
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（中央社記者黃旭昇、張茗喧台北31日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，台灣目前第3劑涵蓋率未達5成，間隔時間也還不足，未來等時間到，會根據國際經驗並邀專家提供意見，規劃第4劑施打計畫。

陳時中下午在疫情記者會表示，今年共採購2000萬劑莫德納（Moderna）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，量不是問題，重點在施打時機。

新北市長侯友宜上午視察捷運三鶯線車站工程後，接受媒體聯訪表示，全球確診數還在高峰期，目前台灣邊境逐漸開放，境外移入數多，境內管控不可能做到完全清零。

他說，依Omicron變異株亞型傳播速度，目前地方政府只能盤點醫療量能，鼓勵民眾接種第3劑疫苗，尤其65歲以上免疫系統較差長者，各劑次尚未接種者都踴躍施打，也希望規劃第4劑。（編輯：李明宗）1110331

新北市長侯友宜（中）31日視察捷運三鶯線車站工程後，接受媒體聯訪表示，全球確診數還在高峰期，目前台灣邊境逐漸開放，境外移入數多，境內管控不可能做到完全清零。中央社記者黃旭昇新北攝 111年3月31日
新北市長侯友宜（中）31日視察捷運三鶯線車站工程後，接受媒體聯訪表示，全球確診數還在高峰期，目前台灣邊境逐漸開放，境外移入數多，境內管控不可能做到完全清零。中央社記者黃旭昇新北攝 111年3月31日
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