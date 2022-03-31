桃園增15例 10例大潭電廠2例舞蹈老師相關

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桃園市長鄭文燦主持疫情說明記者會表示，桃園31日新增15例本土個案，其中10例與大潭電廠和移工宿舍相關，上午起針對大潭電廠沒有居隔的人員進行二採。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 111年3月31日

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（中央社記者葉臻桃園31日電）桃園市長鄭文燦今天表示，上午起針對大潭電廠沒有居隔的人員進行二採；確診舞蹈學生就讀高中全校停課7天、同班跨班停課10天並居隔。

鄭文燦下午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會時表示，桃園今天新增15例本土個案，其中10例與大潭電廠和移工宿舍相關，另外5例包括2例舞蹈老師相關個案、1例台北相關個案、1例基隆相關個案，以及1例某電子大廠獨立個案。

鄭文燦表示，大潭電廠相關的10例部分，1例（案23385）是本國籍女性、大潭電廠承包商中華工程的工程師，居隔期間二採確診，9例（案23400至案23408）是大潭電廠承包廠、日商丸紅的泰籍男移工，在昨天擴大採檢丸紅工區時確診。

鄭文燦表示，大潭電廠群聚案目前累計88例，其中21例在桃園，相關居隔人數達963人；大潭電廠有7號機組工區、8號9號機組工區、排水工程工區等三大工區，昨天已針對其他工區的1183人採檢，結果皆為陰性。

鄭文燦表示，目前預判其中兩大工區及新豐、觀音的移工宿舍，是比較可能的感染來源；針對大潭電廠沒有居隔的人員，今天進行二次採檢，早上已採檢了809人，持續採檢中。

鄭文燦表示，其餘5例部分，有2例（案23523、案23525）與舞蹈老師個案23258相關，是桃園某舞蹈補習班的主任和學生；這所舞蹈補習班有18名學生，分屬不同學校，昨天完成採檢，今天找出確診。

鄭文燦表示，針對確診舞蹈學生就讀的高中，同班和跨班部分停課10天、匡列師生居隔，全校要停課7天、做快篩，跨班部分要採檢48人。

桃園市政府衛生局長王文彥補充，舞蹈老師個案23258屬於一個舞蹈老師團，5名團員中已有3人確診，其中2人在新北；案23258有在桃園一所學校授課，也有在舞蹈補習班授課，舞蹈補習班學生牽涉到18所學校，因此昨晚緊急採檢、發現班主任和學生確診。

鄭文燦表示，其餘個案部分，1例（案23524）是基隆確診案23126的接觸者，1例（案23526）是和台北確診者23063在竹北某燒肉店足跡重疊，1例（案23527）是某電子大廠20多歲男性員工，經職場快篩陽性後採檢確診，感染源待查，已針對該職場809人採檢中。

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鄭文燦表示，目前開設觀音區金湖市民活動中心社區採檢站、中壢區中正公園採檢站，及桃園區中路公園採檢站讓民眾採檢；呼籲民眾若有做跨縣市、長時間的旅行，返家後最好可以先做一次快篩。

鄭文燦也說，針對學校停課的處理原則，同班師生有1人確診，該班停課10天匡列居隔，有跨班活動也比照，其他班級學生會做預防性停課，視風險高低做快篩或採檢。（編輯：張銘坤）1110331