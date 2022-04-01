減碳救地球 全球中央解密各國妙招

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《全球中央》4月號封面故事〈減碳新生活〉介紹巴黎二手商機、瑞典氣候超市、碳足跡信用卡、英國的老車上路付費與日本節能宅外，也一起了解台灣產業在節能減碳上的挑戰與商機。中央社 111年4月1日

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（中央社台北1日電）減碳遏阻全球暖化，已是全人類的共識，《全球中央》4月號封面故事〈減碳新生活〉介紹巴黎二手商機、瑞典氣候超市、碳足跡信用卡、英國的老車上路付費與日本節能宅外，也一起了解台灣產業在節能減碳上的挑戰與商機。

聯合國去年舉行的COP26氣候峰會達成協議，各國承諾力拚2050年實現碳中和目標。但要達到碳中和，不但涉及貿易、電力、工業、運輸、建築等領域，也要改變生活習慣，才能達成這個宏大的目標。

就從自身做起！在法國，人們愈來愈喜愛二手商品，衣服、電子用品、汽車都是再利用的範疇，連DIY家具龍頭宜家家居都宣布今年將在巴黎開賣二手家具。在瑞典，氣候超市販賣的商品都標示碳排量，顧客很容易挑選到氣候友善食品。

瑞典一家金融科技公司推出可以連結個人消費與對應碳排資訊的信用卡，並以每人排放上限作為信用額度，為永續的未來盡一份心力。在倫敦，你會發現，不符合環保規定的車輛到市中心必須額外付費。

另外，日本正在推動能源消費與能源創造相抵為零的「淨零能源消費宅」，透過絕佳的隔熱外層及使用節能家電，可節省約兩成能源消費，同時達成冬暖夏涼的舒適居住品質，再透過裝設太陽能板等創造可再生能源。

「濃縮咖啡不只是一種飲料，它是一種真正的儀式，是義大利人國家認同的要素。」為了讓義式咖啡文化在疫後重返榮光，義大利農業部1月決定向聯合國教科文組織申請將義大利的咖啡儀式列入「非物質人類文化遺產」。

一代代的文人墨客、藝術家、哲學家在巴黎咖啡館潛心思考、勾勒藝術或熱烈辯論，引領法國的思潮，構築了一個個的文化高地。如今，花都的傳統咖啡館卻逐漸沒落，疫情和遠距工作更加速它的消失。

專題〈就愛咖啡好滋味〉走訪疫後的羅馬、巴黎街頭，暢飲義大利人自豪的濃縮咖啡與重溫老巴黎咖啡館的美好，接著感受瑞典Fika的慢活哲學、品嘗越南咖啡配葵花子的獨特風味、啜飲能占卜運勢的土耳其咖啡、芬蘭的永續咖啡與台灣咖啡的明日之星—「台農1號」。

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本期〈看世界〉帶大家領略大使館風情。先參觀佇立華府130年、見證台美關係的雙橡園，再探訪創新科技的澳洲駐印尼大使館、好似藝術品的比利時駐印度大使館、北歐五國駐柏林大使館、散發優雅奢華風情的前英國駐上海領事館、象徵透明開放平等的美國駐英國大使館與變身台北之家的大使官邸。

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