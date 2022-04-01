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防堵疫情擴大 慈濟科大2日起採預防性遠距教學

2022/4/1 12:28（4/1 13:21 更新）
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花蓮慈濟醫院急診部護理師染疫，花蓮慈濟科技大學1日宣布，雖校內暫無確診病例，考量清明連假學生返鄉足跡移動，將從2日起採預防性遠距教學至10日，9日將舉行的五專護理科原住民專班考試，則如期舉行。（慈濟科技大學提供）中央社記者張祈傳真 111年4月1日
花蓮慈濟醫院急診部護理師染疫，花蓮慈濟科技大學1日宣布，雖校內暫無確診病例，考量清明連假學生返鄉足跡移動，將從2日起採預防性遠距教學至10日，9日將舉行的五專護理科原住民專班考試，則如期舉行。（慈濟科技大學提供）中央社記者張祈傳真 111年4月1日
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（中央社記者張祈花蓮縣1日電）花蓮慈濟醫院急診部護理師染疫，花蓮慈濟科技大學今天宣布，雖校內暫無確診病例，考量清明連假學生返鄉足跡移動，將從2日起實施預防性遠距教學至10日。

慈濟科技大學發布新聞稿指出，雖校內暫無COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，但進修推廣部有59名學生，全是在花蓮慈濟醫院任職的護理師，3月31日晚間緊急採同步遠距教學。

慈濟科大指出，經校內嚴重特殊傳染性肺炎防疫小組會議決議，2日起至10日全校採同步遠距教學，其中也包括進修推廣部的社區民眾及樂齡大學與樂齡研究苑。

慈濟科技大學主秘何玉菁接受媒體聯訪指出，9日將舉行的五專護理科原住民專班考試，考量到全台學生都會應考，會照常舉行，將提高防疫等級，採梅花座拉開距離，限制僅1名家長陪考。（編輯：孫承武）1110401

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