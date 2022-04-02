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美媒：拜登召東協峰會碰軟釘 印太戰略警訊
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屏東枋寮9小時匯入1.2萬輛車 警方調撥車道因應

2022/4/2 09:42（4/2 10:31 更新）
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清明連假首日，往返墾丁、台東必經的屏東枋寮鄉5岔路口2日上午車流量增加，枋寮警方8時25分開始實施調撥車道措施，調撥台1線436.5公里至445.5公里處北上內側車道供南下車輛使用。（枋寮分局提供）中央社記者李卉婷傳真 111年4月2日
清明連假首日，往返墾丁、台東必經的屏東枋寮鄉5岔路口2日上午車流量增加，枋寮警方8時25分開始實施調撥車道措施，調撥台1線436.5公里至445.5公里處北上內側車道供南下車輛使用。（枋寮分局提供）中央社記者李卉婷傳真 111年4月2日
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（中央社記者李卉婷屏東縣2日電）清明連假首日，往返墾丁、台東必經的屏東枋寮鄉5岔路口，車流量今天累計至上午9時，已突破1萬2000輛車，枋寮警方從上午8時25分調撥北上車道供南下車輛使用。

根據屏東交通隊行控中心車流量統計表，在屏東枋寮鄉的5岔路口，於今天上午7時起車流量增加，上午8時的車流量已有2823輛車，累計至上午9時，已經1萬2211輛車。

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屏東縣政府警察局枋寮分局今天發布訊息指出，南下車流增加，在上午8時25分開始實施調撥車道措施，調撥台1線436.5公里至445.5公里處北上內側車道供南下車輛使用。

因應大量車流及有效紓解，屏東枋寮警方事先規劃出交通措施，分別為調撥車道；車輛分流；分隔島缺口封閉，禁止車輛穿越及迴轉；汽機車分道「實體分隔交通錐」，讓駕駛人能通行順暢，呼籲遵守交通規則。（編輯：李錫璋）1110402

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