清明連假首日 估南迴公路等省道17路段易壅塞

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（中央社記者汪淑芬台北2日電）今天是清明連假第一天，交通部公路總局預估，包括主要省道幹道的台9線蘇花路廊及南迴公路等17處省道路段易壅塞，建議用路人出發前先查詢周邊交通狀況。

公路總局發布新聞稿，預估今天返鄉及出遊車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路，包括：北部台65線接國3土城交流道及台64線接國3中和交流道、中部台74線台中環線接國3、南部台86線接國3關廟交流道及台18線接國3中埔交流道、宜蘭礁溪台9線往國5頭城交流道。

主要省道幹道，包括：台9線蘇花路廊及南迴公路、台61線鳳鼻~香山、竹南及中彰大橋改建路段。

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觀光景點周邊道路，包括：北部台2線東北角及關渡至淡水、台3線及台7線大溪至慈湖，中部台3線苗栗大湖路段、台14甲線清境農場路段及台21線日月潭周邊路段，南部台1線水底寮至楓港路段、台9線麻里巴橋路段、台26線墾丁路段。

公路總局建議用路人出發前查詢周邊交通狀況，可至公路總局疏運專區https://tinyurl.com/wrms2zd；公路總局智慧化省道即時資訊服務網（可查詢最新路況）http://168.thb.gov.tw；公路人粉絲專頁https:// www.facebook.com/thbroad；幸福公路App。（編輯：陳政偉）1110402