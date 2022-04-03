「台灣祭」有確診者 恆春4處篩檢站湧人潮

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（中央社記者李卉婷屏東縣3日電）「台灣祭」有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者參加，今天最後一天活動停辦；屏東縣政府今天在恆春半島設4處篩檢站，湧入大量人潮排隊快篩。

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因應北部1名確診遊客參加「台灣祭」，縣府今天發送近萬封細胞簡訊，並同時開設恆春南門醫院、恆春基督教醫院、恆春旅遊醫院、恆春衛生所共4處篩檢站採檢。

4處篩檢站今天下午就湧入大量人潮，從台中到墾丁參加「台灣祭」的謝姓遊客告訴中央社記者，昨晚去聽完演唱會後，原定今天上午要去玩水，卻意外收到簡訊，只好趕緊跟朋友打包行李退房，到南門醫院進行採檢，希望大家都平安。（編輯：陳仁華）1110403

「台灣祭」音樂活動有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者參加，屏東縣政府啟動4處篩檢站，3日下午湧入大量人潮。中央社記者李卉婷攝 111年4月3日