屏東保五警染疫 妻子及2親屬也確診

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（中央社記者李卉婷屏東縣3日電）屏東1名保安警察第五總隊員警確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），屏東縣政府今天公布3例確診個案，分別為員警的妻子、小姨子、大舅子等，是一起家族群聚，並同步匡列138人。

屏東縣政府衛生局長施丞貴今天在「屏東縣嚴重特殊傳染性肺炎應變中心」線上直播記者會說明，屏東今天新增3例確診。確診案號24331為保五員警的50歲妻子，3月31日就有頭痛、喉嚨痛、咳嗽等症狀，4月2日採檢確診，Ct值17.7。

施丞貴說，案號24377為保五員警的49歲小姨子，3月31日就出現喉嚨痛、咳嗽的症狀，4月2日採檢確診，Ct值15.7；另一名案號24378為保五員警的大舅子，無症狀，4月2日採檢， Ct值39.6。

縣府疫調指出，案號24331在3月26日曾到恆春鎮洪師傅小館、三地門五里坡客棧，3月31日則是搭高鐵到外縣市旅遊，4月2日進行居家隔離；案號24377在3月31日、4月1日皆有到潮州鎮的天帝教天然堂，施丞貴呼籲，有重疊足跡的民眾盡快前往篩檢。

另外，案號24378足跡相對單純，在六塊厝菜園、鹽埔菜園、萬丹菜園活動。（編輯：謝雅竹）1110403