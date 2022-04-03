大陸冷氣團持續影響 苗栗以北4日清晨防11度低溫

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氣象局3日表示，4日清晨中部以北、東北部仍偏冷，苗栗以北可能有攝氏11度左右低溫。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北3日電）氣象局今天表示，明天清晨中部以北、東北部仍偏冷，苗栗以北可能有攝氏11度左右低溫；白天起氣溫回升，北部高溫可回到20度以上，各地留意日夜溫差；未來一週天氣大致穩定。

根據中央氣象局網站，今天大陸冷氣團及華南雲雨區持續東移，各地天氣較冷；清晨西半部及東北部低溫僅12至14度。

氣象局長鄭明典在臉書表示，台南今天低溫13.8度，是2000年後第3低；台北13.2度，為2000年後第7低；台中13.2度，2000年後第7低；因此這次低溫不算很特別。

氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，明天清晨持續受大陸冷氣團影響，中部以北、東北部仍然偏冷，約12至14度，其中苗栗以北可能會有局部11度左右低溫；白天開始冷氣團減弱，氣溫回升明顯，北部、東半部可以來到20至24度，中南部甚至可達26、27度，要注意日夜溫差。

張承傳指出，未來一週北邊沒有明顯的系統，雖然7日東北季風稍微增強，但影響不大，趨勢上整週氣溫都是慢慢回升，5日北部高溫可以來到24至26度，中南部則是28度左右；低溫部分，每天則以1至2度的幅度回升。

降雨方面，張承傳說，目前西半部逐轉乾，今晚起水氣偏少，明天主要剩基隆北海岸、東半部及大台北山區有局部短暫雨，午後中南部山區零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

張承傳表示，未來一週水氣不多，大致只有東半部地區、北部山區會有局部短暫雨；午後中南部山區因熱對流作用，可能會有局部短暫陣雨。

張承傳提醒，預計5日起至7日，中南部地區夜晚清晨、馬祖整天都可能會有霧或低雲，影響能見度。

張承傳提到，今天因為溫度及水氣配合，玉山在午後飄雪，不過接下來幾天轉乾，氣溫也慢慢回升，要再下雪機會不高。

另外，張承傳說，目前有模式模擬在下週的後半段，南海、菲律賓東方海面一帶可能會有熱帶擾動發展，然而各家模擬的情況不一，仍然有很大的不確定性，需要再觀察。（編輯：管中維）1110403