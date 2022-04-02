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清明連假 全台空氣品質普通至良好等級

2022/4/2 11:15
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（中央社記者吳欣紜台北2日電）今天是清明連假第1天，根據空氣品質預報，因擴散條件佳且有雨，高屏雖位於下風處、稍有空污物累積，但今天起至4日止，全台空氣品質皆為普通至良好等級。

行政院環境保護署空氣品質監測網今天上午10時30分發布最新全國各空氣品質區空氣品質指標（AQI）預報。

預報顯示，今天大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，雲嘉南以北空品區擴散條件佳且易有雨，空氣品質為良好至普通；高屏空品區位在下風處，稍有污染物累積，空氣品質普通；竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖地區為「良好」等級；北部、高屏空品區及馬祖地區為「普通」等級。

至於明天空氣品質也持續受大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，預報顯示，中部以北空品區空氣品質普遍良好，下風處的雲嘉南至高屏空品區稍有污染物累積，空氣品質普通，北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

而4日時，大陸冷氣團會減弱，環境風場將轉為東北東風至偏東風，預報指出，竹苗以北位於迎風面，擴散條件仍佳，而中部以南位於下風處，稍有污染物累積，空氣品質普通，氣象局也提醒清晨及夜晚中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

預報預測，4日竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級，北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（編輯：陳政偉）1110402

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