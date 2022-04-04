苗栗探10.1度 吳德榮：西半部晴朗防日夜溫差

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（中央社記者張雄風台北4日電）根據氣象局網站，今天清晨平地最低溫為苗栗縣三灣鄉、西湖鄉攝氏10.1度。氣象專家吳德榮表示，今起至6日西半部多晴朗穩定，日夜溫差大；未來5至10天南海至菲律賓可能有熱帶擾動發展。

根據中央氣象局網站，今天截至上午8時，平地最低溫為苗栗縣三灣鄉、西湖鄉10.1度；台北市則以文山區14.5度最低。

另外，氣象局發布濃霧特報，今天清晨台灣中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，嘉義縣、台南、高雄及屏東已出現能見度不足200公尺的現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至6日高氣壓影響，西半部為晴朗穩定的天氣，東半部偶有局部短暫降雨；氣溫逐日略升，白天北舒適、南微熱，夜間因「輻射冷卻」，清晨氣溫偏低，日夜溫差大。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，7日東北風增強，僅迎風面北海岸、北部山區雲量稍增、零星飄雨，對各地天氣影響很小；8至10日西半部為晴朗穩定的天氣，東半部偶有局部短暫降雨；氣溫逐日漸升。

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另外，吳德榮提到，各國模式持續模擬大約未來5至10天，南海至菲律賓東方海域一帶，有2個熱帶擾動活動的跡象；但模式受到學理限制而有「不確定性」，模擬的位置、強度則隨著運算時間，各國模式間的差異愈來愈大。

吳德榮說，根據中央氣象局颱風資料庫紀錄顯示，自1958至2021年西北太平洋4月分共發生過43個颱風，平均每年大約0.7個生成，侵台的僅發生過1次，為2003年颱風柯吉拉，故直接侵襲台灣的機會非常低，是否會對台灣天氣產生間接的影響，則是未來觀察的重點。（編輯：張銘坤）1110404