教育部鼓勵大學設國際專修部 最快8月上路

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（中央社記者陳至中台北5日電）教育部鼓勵各大學設置「國際專修部」，讓境外生來台先修華語1年，之後再修專業課程，首年預計招收1000人，最快今年8月上路。

國際人才競爭激烈，台灣面臨少子女化和產業缺工問題，教育部近年推動「國際產學專班」等政策，卻有少數學校將國際學生當成「學工」，發生超時工作、被派往與所學無關的工廠等狀況，引起教育團體與立法委員批評。

今年1月，民進黨籍立委范雲等人召開記者會，呼籲政府正視「國際產學專班」的問題，應確保學校能提供師資、語言、符合學習內容的時機機會等條件。當時教育部便回應，將規劃華語先修制度，透過重點領域系所招生及設置國際專修部等措施，讓大學在國際招生上能質量俱進。

教育部今天以文字回應中央社時進一步指出，今年將推動「國際專修部」政策，目標是語言能力較弱的學生，來台先修1年華語課程（每週至少15小時，一年720小時），通過華語文能力測驗後，再研習專業領域，教育部將補助課程費用，每名學生新台幣5萬元。

教育部表示，「國際專修部」鎖定製造業、營造業、農業、長照等4個領域，首年預計招收1000人，將補助各校開辦費100萬元，預計今年8月的新學年上路。

另外，教育部擴大招收僑外生計畫中也包含「重點產業系所招生」，讓學校依現有5+2（亞洲矽谷、生技醫藥、綠能科技、智慧機械、國防產業、新農業、循環經濟）領域相關系所辦理，可採全英語授課或華語授課，但學生須具備使用授課語言進行專業學習能力。例如採華語授課，須於大二起達華語文能力測驗進階級（B1）。

教育部希望透過上述政策，使整體僑外生招生數從 2021年的1.4萬人，到2030年提升到4.2萬人。

私立科技大學校院協進會理事長、龍華科大校長葛自祥接受中央社電訪表示，過去境外生來台「假求學，真打工」，是極少數的案例，不能因噎廢食，全面不招境外生。

葛自祥表示，台灣受到少子女化影響，他認為「國際專修部」等招收境外生的政策，背後來自更高層次的動機，解決台灣未來勞力短缺的問題，且並非針對基層勞力，包括半導體、高科技產業，缺工問題都越來越嚴重，「現在再去生也來不及了。」政府確實該從教育、移民政策鬆綁等方向思考，為台灣吸引更多國際人才。

葛自祥也提到，過去境外生語言能力不足，要拿到來台簽證較困難，沒有正式學籍也無法在台打工。「國際專修部」可鎖定華語基礎較弱的學生，來台先修華語課程，並允許打工賺取生活費用。不過他也提醒，教學品質掌控還是最重要的，不能拚命收學生，卻沒有好好的教，最後產業界也無法用。

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全國教師工會總聯合會（全教總）理事長侯俊良表示，人才的國際流動是趨勢，各國為了自己的產業發展，積極吸引人才，往這樣的方向推動不會有錯。

侯俊良也提醒，「國際專修部」的招生訊息上，各項權利、義務一定要講清楚，不要誤導學生來台從事與學習無關的事物，相關配套措施須完善，才能避免之前的「假學習，真打工」問題，影響境外生的學習權益。（編輯：李錫璋）1110405