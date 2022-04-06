疫情影響3節家戶配酒資格 金門縣府放寬認定

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（中央社記者黃慧敏金門縣6日電）金門縣政府今天表示，民國111年端午節家戶配售酒將自5月2日展開售領，考量民眾因COVID-19疫情出境超過2年喪失配售資格，將放寬4月1日前復籍即可購酒，無需再等1年。

金門縣政府財政處今天發布新聞表示，鑑於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響入境，參考中央各部會照護離境國民權益的權宜作法，這次端節將試行在5月9日至13日工作認證受理收件期間，同步在財政處接受自中央疫情指揮中心成立日起（109年1月20日）到這次作業基準日（111年4月1日）因疫情出境超過2年，以致喪失戶籍的民眾，檢具恢復設籍文件，辦理出境前已取得配售資格的查對；在查對無誤後，即可到金酒寧山庫購酒。

財政處長孫國智表示，由於疫情期間返國恢復設籍及衍生的遷籍態樣甚多，為避免掛一漏萬並配合作業期程，先試行作業服務返鄉民眾，日後再進行檢討。

金門縣政府自93年起由金門酒廠，在春節、端午和中秋節，以優惠價格配售滿20歲的金門公民。由於立法院三讀修正通過民法部分條文案，將民法成年年齡下修為18歲，定112年1月1日施行，縣府將在年底聽取各界意見，再決定是否配合調降售領資格者年齡。

財政處指出，今年6月3日端節家戶配售酒各村里售領現場作業將從5月2日陸續展開，縣民在6月3日已設籍金門縣連續滿4年，並年滿20歲，即取得配售資格；未設籍滿4年，但已設籍並在金門縣工作連續滿1年，申請工作認證資格後即可在各鄉鎮各村里配售點洽購。

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財政處財務管理科表示，申請工作認證者必須在5月9日至13日上午9時至下午5時，檢具設籍、工作及年齡證明文件，並填妥申請書，向財政處申請認證。認證通過的名冊將於5月23日統一在財政處網站公布。通過認證者，可於5月25日至27日向金酒公司寧山庫申購。

依財務管理科數據，金門設籍人口約14萬人，符合3節家戶配酒售資格者約12萬，1年家戶配酒共售出37萬5000打，平均每節12萬5000打。每打家戶配酒配售價新台幣4800元。（編輯：孫承武）1110406