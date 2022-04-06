台南捷運敲定採用高架單軌系統 交通部長支持

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台南市政府敲定台南捷運路網採用高架單軌系統，6日向在台南視察的交通部長王國材（前左2）簡報，王國材也表態支持及尊重。中央社記者張榮祥台南攝 111年4月6日

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（中央社記者張榮祥台南6日電）台南市政府積極規劃台南捷運路網，決定採用高架單軌系統，今天向在台南視察的交通部長王國材簡報台南捷運系統型式擇定及優先路網的規劃進度，王國材也表態支持及尊重。

王國材今天前往台南市關廟區及仁德區視察交通建設，支持台南捷運計畫，且尊重市府系統型式的選擇，交通部將協助推動地方重大建設，打造優質交通環境與服務品質。

鐵道局長伍勝園表示，交通部3月22日已核定台南捷運整體路網，決定捷運型式後，交通部將全力支持及推動審議作業。

台南市副市長趙卿惠、戴謙分別指出，台南捷運第1期藍線綜合規劃階段，就都市發展紋理、安全性、興建及營運成本、系統維運、未來軌道產業發展等面向，並考量台南是座古都，深具獨特文化底蘊與歷史風貌，將採用高架單軌系統型式。

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交通局長王銘德說，台南捷運優先路網總長度99.4公里，總經費新台幣2982億元，包括已納入前瞻規劃中的藍線、藍延線、綠線、紅線4線共46.94公里，經費1408億2000萬元，及積極爭取中央支持的深綠線21.8公里，經費654億元。

目前，台南捷運進度最快的是藍線，已進入綜合規劃期末階段，預定6月完成期末報告，市府將加速府會審查程序及提送中央審議。另連結台南產業發展雙引擎的深綠線，交通局已向中央爭取規劃作業經費，準備啟動可行性研究作業。（編輯：陳仁華）1110406