全國139校停課 教育部將考量實務修標準

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（中央社記者陳至中台北7日電）近來COVID-19本土案例增加，今天全國共有139校停課，指揮中心指揮官陳時中說，大規模停課會影響受教權，將檢討停課標準是否太嚴格。教育部表示，將考量實務狀況研議。

教育部現行停課標準，高級中等以下學校有2班以上師生確診（出現跨班感染），全校停課；大專校院有2名師生確診，則該校（校區）停課。停課期程為10天，縣市可以有更嚴格的規範，包括採預防性停課。

根據教育部今天傍晚公布的最新統計（截至下午3時數據），今天（7日）全國有15縣市、139校全校停課或部分班級停課，包含幼兒園15所、國小52校、國中13校、高級中等學校18校、大專校院41校。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中上午接受媒體聯訪表示，持續大規模停課會影響小孩的受教權，停課規定是否太嚴格，相關規定可討論。

陳時中隨後在立法院社會福利及衛生環境委員會答詢時也解釋，因Omicron變異株傳播速度快，輕症個案較多，若採用原來的標準積極停課，對社會穩定度不見得是好事。

中央社記者詢問教育部會從哪些角度來研議停課標準，包括有無打過疫苗、全校快篩結果等，晚間獲得文字回應。教育部表示，將依照指揮中心最新防疫政策及方向，考量病毒特性及疫情發展，並徵詢地方政府、各級學校意見及實務狀況，研議和修正停課標準，報請指揮中心同意核准後執行。

全國教師工會總聯合會（全教總）理事長侯俊良接受中央社電訪表示，疫情發生至今，中央、地方在防疫上常有不同考量。以停課標準來說，縣市政府往往更為嚴格，在實務上確實會造成一些困擾，相關規範應更有「一體性」。

侯俊良表示，停課確實會影響學習權益，即便有線上學習，仍不能完全代替實體課程，尤其是校內的同儕互動，更是難以取代。中央視疫情滾動修正停課標準，確有必要，但指揮中心要提供更多的科學證據，才能說服地方政府、家長和社會大眾。

侯俊良也認為，疫情調查資訊應更公開透明，許多恐懼來自於不理解，例如家長只知道學校有人確診，卻不知是在春假期間感染，根本沒與其他師生接觸。學校為求謹慎採預防性停課，但若家長有接收到完整訊息，可能根本不需要停課。（編輯：管中維）1110407