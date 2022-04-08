東北季風減弱 氣溫回升

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8日東北季風減弱，各地大多為多雲到晴的天氣。圖為台北文山區民眾抱著孩子在公園嬉戲。（中央社檔案照片）

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（中央社台北8日電）氣象局表示，今天東北季風減弱，各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區偶有局部短暫雨，午後西半部山區有零星短暫陣雨。

溫度方面，中央氣象局說，清晨各地低溫約攝氏17至21度，白天高溫西半部27至29度，中午溫暖偏熱、日夜溫差大，東半部24至26度，較為舒適。

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氣象局指出，夜晚至清晨馬祖及中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、蘭嶼、綠島易有8至9級強陣風，海邊活動請多留意。

另外，氣象局說，今天凌晨2時位於關島南南東方海面的熱帶性低氣壓，中心距離鵝鑾鼻東南東方約3400公里的海面上，向西緩慢移動，有發展為輕度颱風的趨勢，短期之內對台灣並無影響，氣象局也在密切注意中。（編輯：李錫璋）1110408