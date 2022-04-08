苗栗縣新增2確診者 10歲男童、82歲獨居婦染疫

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（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）苗栗縣連續3天都有新增COVID-19個案，今天新增2例中，1例為國小三年級10歲男童與外縣市親戚有接觸；另1例為82歲獨居婦人，因外縣市女兒確診遭匡列，隔離前採檢陽性。

中央流行疫情指揮中心今天公布苗栗縣新增2例確診，其中就讀縣內某國小三年級10歲男童（案號26134），CT值19.5，因與外縣市親戚有接觸史，昨天親戚被通知採檢，且男童出現不適症狀，由家長帶往就醫採檢後確診。

另1例為82歲獨居女性長者（案號26387），CT值32，因居住外縣市女兒確診且曾於清明節返鄉探親，而被匡列接觸者，於隔離前採檢PCR陽性確診，已送醫院收治住院。

苗栗縣政府指出，昨晚獲知男童確診後，立即公告通知就讀學校、補習班、安親班的班級均停課10天，疫調後依感染風險進行匡列、篩檢，共匡列123名密切接觸者採檢後皆列為居家隔離，本案總監測人數167人。

至於案26387平日獨居，因年事已高，加上腳痛、行動較不便，大多未外出，經疫調接觸者採檢後列為居家隔離3人，相關疫調持續進行中。

苗栗縣連續3天都出現新增確診個案。縣府表示，有關頭份市伴唱酒店老闆娘（案25859）相關疫調、匡列及採檢持續進行中，共匡列40名密切接觸者採檢後皆列為居家隔離，本案總監測人數95人；截至今天上午8時，醫院PCR採檢站共採檢337人，除1人報告未出，其餘336人皆為陰性，今天持續受理採檢、檢驗中。

此外，苗栗縣今天也新增新北市確診個案足跡，涉及頭份市尚順育樂中心及公館鄉金滿山露營山莊，接觸者已匡列，所涉公共場域已清消。

縣府指出，衛生局持續於為恭醫院開設社區採檢站，呼籲若有與確診者足跡重疊者，可於今天下午4時至晚間8時前往PCR採檢。（編輯：方沛清）1110408