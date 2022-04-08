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加強防疫 高鐵啟動第一線人員分流執勤

2022/4/8 17:54（4/8 18:07 更新）
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台灣高鐵公司啟動第一線人員分流執勤，加強防疫。（中央社檔案照片）
台灣高鐵公司啟動第一線人員分流執勤，加強防疫。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北8日電）台灣高鐵公司今天表示，因應近期疫情變化及中央流行疫情指揮中心最新指引，即日起啟動第一線人員分流執勤，加強防疫。

台灣高鐵發布新聞稿，因應指揮中心最新防疫指引，期達到「正常生活、積極防疫、穩健開放」的防疫目標，今天起啟動第一線人員分流執勤，相關人員依規劃分區執勤、休息及用餐。同時，要求相關人員勤洗手消毒，加強防疫。

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台灣高鐵再次提醒旅客，進出車站及乘車時，確實完成實聯制登記；自進入車站大廳起，即應戴口罩並配合量測體溫後才能進站搭車，乘車時全程戴口罩，維護自身及其他旅客的健康安全。

台灣高鐵說，列車組員及車上保全於巡視車廂時，將特別注意旅客戴口罩情形，發現未依規定戴口罩者除將主動勸導外，更將針對不配合或持續違反規定者，立即通知鐵路警察協助，落實執行防疫規定。（編輯：黃世雅）1110408

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