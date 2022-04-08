北市再公布確診者足跡 KTV健身房銀行教會

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（中央社記者陳怡璇台北8日電）北市衛生局今天晚間再公布COVID-19確診者足跡，包含星聚點、錢櫃KTV、多家銀行與餐廳及百貨公司，還有健身房、台北市教會四十六會所等。

台北市衛生局晚間公布案25192、25366、25374、25514、25613、25625、25632、25829、26075、26178於北市公共場域足跡。

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包含星聚點台北旗艦館、World Gym台北西門店、錢櫃KTV台北SOGO店等，還有上海銀行南港分行、合作金庫港湖分行、台北市教會四十六會所，以及多家百貨公司如ATT、統一時代、新光三越南西等。

衛生局提醒，請民眾加強自我健康監測，每日定時量測體溫及監測有無疑似症狀，若有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀或疑似接觸確診者、足跡重疊等情形，務必先使用家用快篩試劑檢測，確認檢測陰性並休養至無症狀，再返回工作崗位，落實生病不上班不上課。（編輯：方沛清）1110408