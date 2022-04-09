假訊息滿天飛 國發會：近2成民眾自陳近期接觸過

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（中央社記者潘姿羽台北9日電）假訊息到底有多氾濫，國發會最新調查揭露，有19.1%國內民眾表示最近一週接觸到假訊息；值得注意的是，假訊息滿天飛不只是台灣面對的問題，國外也同樣如此，OECD會員國平均值高達27%。

資訊氾濫的時代，假訊息暗藏在網路各個角落，台灣自2020年爆發COVID-19疫情以來，社群媒體充斥各種謠言，諸如「疫苗為了防腐加汞和鋁，打多會自閉」以及「6月以後打滿三劑返台免隔離」等等，若無法正確辨別，很容易陷入恐慌，或因錯誤認知影響生活。

國家發展委員會最新的「109年數位發展調查報告」指出，隨著新興網路科技與社群媒體發展快速，有心人士透過網路散布錯誤或假訊息的現象變得嚴重，且對社會影響非常遠大；國內12歲以上民眾中，有19.1%自陳最近一週有接觸到假訊息。

台灣事實查核中心總編審陳慧敏直言，從英國脫歐、2016年美國總統大選之後，外界逐漸意識到選戰中，部分民調或商業公司已經可以利用社群平台資訊進行政治操作，「過去認為社群平台有科技上的便利性，沒想過後面還可以做其他運用」。

國發會報告也指出，若以一週為衡量範圍，約1/4的OECD成員國民眾自陳有收到假訊息，不過國與國間落差很大，丹麥約10%，希臘、墨西哥及匈牙利、土耳其等國均超過40%；另外，美國民眾自陳曝露於假訊息比率則約3成左右。

國發會官員表示，OECD近幾年開始重視假訊息的議題，且認為這將影響政府治理與公民參與，因此希望透過調查，進一步了解社會現況。

值得注意的是，台灣民眾自陳接觸假訊息的比率雖然低於OECD成員國平均，但這是指民眾有意識到自己接觸假訊息的比率，換言之，部分民眾可能沒有意識到假訊息就在身邊。國發會官員坦言，實際上，台灣假訊息流竄的比率可能更高。

不過國發會官員指出，這次調查另一項數據是常見的網路使用類型中，台灣民眾在「商品或服務資訊查詢」使用率高達65.4%，代表民眾習慣於透過網路掌握更多資訊；或許可以解讀為，當民眾資訊素養提升，對於外界資訊更有篩選能力。

陳慧敏則說，台灣可貴的地方在於具有豐沛的公民社會能量，除了許多公民組織努力闢謠、進行事實查核，民眾對於提升辨別假訊息能力也有高度熱忱；台灣事實查核中心近年多次舉辦工作坊、講座，許多場次都是一開放馬上爆滿，且不少場次有半數出席者是小學、中學甚至大學老師，他們認為在網路時代，辨別假訊息已經是必備技能，有義務把這樣的觀念及知識融入教育，讓學生可以習得此能力。

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民間對於提升媒體識讀、資訊素養有很高的熱忱，這會是台灣減少假訊息侵擾的一大助力，但陳慧敏提醒，政府也有應該扮演的角色，不能只是對散播假訊息罰錢了事，提供充分且透明的資訊，化解民眾焦慮，才是擊破假訊息的正道。

陳慧敏進一步指出，隨著時代演變，社群媒體早已不只是社交工具，更因承載大量個人資訊、喜好，以及資訊快速流通，成為假訊息流通的管道之一；她也提醒，社群平台力量龐大，非政府角色將難以約束，但也要先有法源、才能要求平台擔負社會責任，因此建議政府應思考如何透過法制治理社群平台，盡到監管責任。（編輯：潘羿菁）1110409