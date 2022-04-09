官員匡列隔離遭指雙標 指揮中心：標準只有一個

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（中央社記者陳婕翎台北9日電）國內COVID-19疫情延燒，總統蔡英文被匡列居家隔離，卻衍生曾接觸蔡總統的官員匡列標準不同的風波，疫情指揮中心重申，標準只有一個，接觸者經採檢陰性，則「接觸者的接觸者」可正常生活。

蔡總統4日與家人餐敘，其中1人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），蔡總統快篩與PCR檢測都是陰性，須居家隔離至4月14日。中央流行疫情指揮中心昨天晚間表示，與蔡總統密切工作者採檢皆陰性，經審慎評估與總統開會官員風險低，可解除自我健康監測，卻遭質疑官員追蹤管理機制不同。

指揮中心發言人莊人祥今天中午接受媒體聯訪說明，昨天第一時間僅有蔡總統檢驗結果為陰性，為求謹慎先匡列與蔡總統開會官員為自我健康監測對象，但因為晚間總統府相關接觸者採檢皆為陰性。依據匡列原則，當接觸者皆陰性，「接觸者的接觸者」就可排除感染風險。

依據接觸者定義為自確診個案發病前4日起至隔離前，在無適當防護下，曾於24小時內累計大於15分鐘面對面的接觸者，或提供照護、相處、接觸病患呼吸道分泌物或體液的醫療人員及同住者；在無適當防護下，執行引發飛沫微粒的醫療處置等接觸情形，即符合接觸定義。

但須匡列的接觸者仍應視實際疫調情形作適當調整，另於特殊情況下，可依據現場疫調及風險評估結果，擴大接觸者匡列範圍。因總統府晚間檢驗結果均為陰性，故經過審慎評估，與蔡總統開會者，全程皆佩戴口罩，並保持適當社交距離，風險相對低，可解除自我健康監測。

至於教育部長潘文忠也屬於「接觸者的接觸者」，曾與基隆市長林右昌同時受訪，就自我健康監測3天，莊人祥解釋，潘文忠並非衛生局匡列，是自己以最高規格做自我健康監測，陳時中不比照的主因與近日指揮中心不斷提倡的簡化疫調有關。

莊人祥說，國內第3劑COVID-19疫苗接種涵蓋率已超過5成，且Omicron傳染力雖強，但以輕症為主的前提下，未來接觸者將傾向盡量匡列第一層的接觸者即可，逐漸不會再匡列接觸者的接觸者，回到本土出現最早在印度發現的Delta變異株以前匡列模式；擴大匡列效用遞減，反而忽略核心須匡列對象沒有匡列。（編輯：陳政偉）1110409