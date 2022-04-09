本土疫情變化快 墾丁、小琉球現退房潮

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本土疫情持續，屏東縣離島小琉球也出現確診足跡，讓島上觀光產業受衝擊。小琉球觀光協會理事長許博翰9日表示，從下週起整體訂房受疫情影響，已有1至2成退房率。圖為111年4月5日海上遠眺小琉球景色。中央社記者李卉婷攝 111年4月9日

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（中央社記者李卉婷屏東縣9日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情變化快，屏東今天新增14例，是自疫情以來最高，在墾丁、小琉球也出現確診足跡，觀光業受到衝擊，有團體取消訂房、散客也退訂1至2成。

屏東縣民宿協會理事長林淑敏接受中央社記者訪問說，民眾大多完成3劑疫苗施打，相較以往疫苗普及率還不高時，現在比較沒有「你怕我、我怕你」的感覺，只是近日因為本土確診數增加，墾丁地區陸續接到旅客退訂房電話，五一連假團體被取消了，散客大約退訂1成。

位於屏東的離島小琉球，在這波本土疫情中，首度出現確診者足跡，島上也已經有2人確診，縣府也完成清潔消毒，但島上的觀光卻也因此受到影響。

小琉球觀光協會理事長許博翰告訴中央社記者，清明連假過後的第1週，本來人潮、旅客就不多，但從下週起，整體訂房就受到疫情影響，已有1至2成退房率。（編輯：張芷瑄）1110409