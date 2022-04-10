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旅遊業做公益 邀偏鄉弱勢童玩遊樂園認識動保

2022/4/10 17:12
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（中央社記者余曉涵台北10日電）莊福文教基金會攜手六福旅遊集團做公益，今年再度邀請偏鄉學童及弱勢家庭到六福村，並由專業環教老師帶領環境教育課程，讓弱勢兒童認識動物保育與生命教育的重要。

雖然受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，但不少旅遊業者仍善盡社會責任，公益活動的腳步不停歇。

六福旅遊集團發布新聞稿表示，今年再度攜手莊福文教基金會，執行「愛心圓夢∞希望共學」計畫，邀請偏鄉學童及弱勢家庭來到六福村主題遊樂園，包含遠從269公里外飛來的馬祖東引國小等近20間學校及弱勢團體，並由專業環教老師帶領環境教育課程，認識動物保育與生命教育的重要。

六福旅遊集團說，至今共扶助超過7萬名弱勢朋友的樂園夢，希望能在孩子的童年中注入歡樂與希望，透過近距離接觸動物，理解生命的美好，帶給他們力量，讓孩子感受到愛，今年也有不少學童是首次到遊樂園。

莊福文教基金會董事長賴振融表示，莊福文教基金會一直以來努力推廣動物保育工作，投入許多人力物力，也獲得各界肯定，感謝各界愛心資源共同投入，支持孩子們圓夢之旅的交通、餐費和住宿所需費用，讓偏鄉及弱勢家庭孩童有機會親近動物，真實領略環境教育及動物保育。

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除了六福旅遊集團之外，北投麗禧溫泉酒店4月適逢週年慶，也攜手幫助弱勢失依孩童的忠義基金會，在4月到9月期間推出「麗禧11‧公益+1」活動，每月11日為麗禧公益日享多重消費優惠，且每筆消費將提撥新台幣111元捐贈予忠義基金會，作為失依孩童的醫療教育費用。

台北美福大飯店則是慶祝6週年，推出限量紀念酒義賣活動並舉辦「真善美福」6週年慈善音樂會，義賣所得全數捐贈真善美社會福利基金會。（編輯：管中維）1110410

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