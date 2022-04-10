全民共學緊急應變 吳怡農攜手民團全國開課

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為促進全民緊急救援能力，壯闊台灣聯盟攜手民團籌辦「全民緊急應變基礎課程」，壯闊台灣發起人吳怡農（前左）10日出席活動，並和媒體人范琪斐（前右）交流急救技巧。中央社記者黃麗芸攝 111年4月10日

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（中央社記者黃麗芸台北10日電）為促進全民緊急救援能力，壯闊台灣聯盟攜手國內外團體籌辦「全民緊急應變基礎課程」，聯盟發起人吳怡農今天說，盼從社區開始培養社會所需面臨大型災難的緊急應變力。

為促進全民緊急救援能力，壯闊台灣聯盟攜手民團推動「全民緊急應變基礎課程」，10日在台北開課，台英混血兒兄妹檔吳思台（右）、吳意台（左）是由母親幫忙報名參與，兩人搭擋互相實作，學習止血技巧。中央社記者黃麗芸攝 111年4月10日

為讓全民學會緊急應變能力，壯闊台灣攜手社團法人台灣醫療救護學會、美國Spirit of America共同開設一系列的急難應變工作坊後盾計畫，集結國內PHTLS（到院前創傷生命救援）指導教官、 外傷科醫師和高級救護技術員師資授課，教導民眾在危難發生時如何即時自保和協助前線救災人員。

基礎課程教授內容，包括有「個人的準備與災害應變」、「大型災害的檢傷與處置」和「外傷急救的基本技能」等，今天在台北舉辦的活動可見不分男女、長幼都積極參與，每人都專注聽從教官指導並實地操作急救措施。

參與活動的14歲台、英混血兒吳思台告訴中央社記者，兄妹倆人是由媽媽幫忙報名參加，之前從未接觸過相關急救課程，沒想到實際操作綁止血帶的感覺非常痛，認為未來若遇意外狀況應有信心初步處理；他9歲的妹妹吳意台則說，因自己力氣小，在綁止血帶需轉圈固定時較困難，但教官仍細心教導。

吳母隨後也坦言，看到俄烏戰爭發生後，認為親子都需要學習相關急救知識，認為這個任務非常重要且不分年齡，課程內容淺顯易懂且可連結生活經驗，收穫匪淺。

從事資訊業的郭先生今天也帶10歲兒子參與，他說是受俄烏戰爭影響而報名，認為未來若遇緊急狀況可有能力應變，今天最重要的是學到止血技能，也讓孩子親身體驗、寓教於樂。

郭小弟表示，課程相當好玩，學到很多止血技巧，未來若遇到有人需要幫助，自己就可以幫忙。

壯闊台灣聯盟發起人吳怡農會後受訪表示，辦此活動目的就是希望全民在面對任何災難時，能有幫助他人的能力和意願，透過最基本維護自己安全、外傷急救和社區防禦等系列課程，讓每個社區變得更有韌性，可共同維護台灣安全和面臨各種挑戰。

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吳怡農提到，壯闊台灣自2020年8月就試辦過首場活動，且在去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前都持續進行，今年受國際事件影響便提早至3月起舉辦系列課程，5月將南下高雄，後續還有台中場，預計每個月至少辦15場以上，透過小組教學、實際捲起袖子操作和練習，未來數年都將持續推動，課程教學規劃也會滾動式調整。

台灣醫療救護學會秘書長張育通也表示，報名民眾都清楚自己想學習的內容，活動氛圍也很熱烈，課程教官由來自全台國各地的醫師、護理師和救護員擔任，5月高雄場活動也由在地醫師和救護員擔任教官，期許未來拓廣到全國各地舉辦；Spirit of America亞太地區顧問黃東偉認為，這次能攜手合作支持、舉辦醫療急救應變課程，感到榮幸且引以為傲。（編輯：陳仁華）1110410

壯闊台灣聯盟攜手民團籌辦「全民緊急應變基礎課程」，10日在台北開課，從事資訊業的郭先生（左）有感俄烏戰爭，特地帶著10歲兒子（中）報名參加，父子檔一同學習急救應變能力。右為壯闊台灣發起人吳怡農。中央社記者黃麗芸攝 111年4月10日

壯闊台灣聯盟與台灣醫療救護學會合作，10日在台北舉辦「全民緊急應變」基礎課程，邀請到院前創傷救命術（PHTLS）指導教官、外傷科醫師及高級救護技術員（EMT-P）授課， 指導學員進行創傷緊急救護處置。中央社記者裴禛攝 111年4月10日

壯闊台灣聯盟與台灣醫療救護學會合作推出「全民緊急應變」基礎課程，10日邀請醫師、救護員等專業人士授課，引導學員從實作練習中學習止血帶等創傷救護處置。中央社記者裴禛攝 111年4月10日

壯闊台灣聯盟攜手台灣醫療救護學會舉辦「全民緊急應變」基礎課程，10日在台北舉行，邀請專業教官、技術員、醫師等親自授課，指導學員如何使用身邊物品安全移動傷者等緊急應變作為。中央社記者裴禛攝 111年4月10日

壯闊台灣聯盟與台灣醫療救護學會合作，10日在台北舉辦「全民緊急應變」基礎課程，壯闊台灣發起人吳怡農表示，盼藉活動建立民眾面對災難的救護知識與能力。中央社記者裴禛攝 111年4月10日

壯闊台灣聯盟與台灣醫療救護學會合作，10日在台北舉辦「全民緊急應變」基礎課程，教授急救相關技巧，9歲的吳小妹妹（左）與哥哥（右）、媽媽都是課程學員，互相練習創傷急救處置。中央社記者裴禛攝 111年4月10日