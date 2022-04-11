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拚鳳梨釋迦外銷、加工 陳吉仲：窮盡一切方法

2022/4/11 12:27
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（中央社記者郭建伸台北11日電）中國去年9月宣布暫停輸入台灣釋迦，農委會祭出內外銷、加工3支箭，並加辦收入型保險。農委會主委陳吉仲今天表示，內銷已超過目標，外銷預計月底達標，農委會已窮盡一切方法，後續會再努力外銷與加工。

立法院經濟委員會今天審查農業保險法部分條文修正草案，陳吉仲在委員會休息時接受媒體訪問。

陳吉仲表示，中國從去年10月禁止進口台灣的鳳梨釋迦後，目前採取外銷、內銷、加工等措施，外銷與內銷目標各5000公噸，加工則是3000公噸。

陳吉仲表示，依據統計，內銷與超市合作，內銷已超過5000公噸，外銷則超過4000公噸，希望月底前可達到5000公噸目標；加工則尚未達到3000公噸，目前產地價格與往年相比有下跌，今年仍會透過冷鏈、加工，讓年底開始採收的鳳梨釋迦順利出口。

陳吉仲也說，加上鳳梨釋迦收入保險，會確保農民收入不得低於成本，而農委會已窮盡一切方法，後續會再積極努力外銷與加工。

談及收入型保險是否能理賠，陳吉仲說，釋迦收入型保險要看台北農產運銷公司最後成交價格，在扣除相關運輸成本後，預計4月底就可以結算。（編輯：黃國倫）1110411

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