家樂福重視動物福利 首推「透明吐司」3標章認證

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（中央社記者曾智怡台北11日電）致力推廣動物福利的家樂福今天宣布，經過4年努力，台灣第一支擁有動物福利、友善雞蛋聯盟及100%無添加3標章認證的「透明吐司」終於上架，可追溯乳牛和蛋雞飼養環境及過程，盼讓全民了解食物的真相。

家樂福自2018年起開始非籠飼雞蛋承諾與改革行動，宣布2025年不再販售格子籠雞蛋，自有品牌商品也逐步改用非籠飼雞蛋為原料；另積極參與台灣經濟動物福利倡議，並在去年上架第一支動物福利標章鮮乳，今年則將延伸至雞、豬飼養以及屠宰等議題。

家樂福今天發布新聞稿，宣布全台第一支透明吐司問世，「透明吐司」強調原料三重透明，首先是雞蛋來源透明，使用獲得友善雞蛋聯盟認證的潮立及台美官田畜牧場非籠飼雞蛋。

第二重透明是採用全台第一支獲得動物福利認證的吉蒸透明鮮乳，並通過台灣動物社會研究會工廠及原料來源稽核認證，取得動物福利及友善雞蛋聯盟標章。

第三重透明則是延續家樂福食物轉型精神，其他原料僅使用麵粉、安佳奶油、澳洲上白糖、酵母及鹽，並獲得全球無添加驗證指標100%無添加證明。

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家樂福永續總監蘇小真表示，雖然雞蛋和鮮奶是國人攝取蛋白質與鈣質的主要來源，但多數消費者鮮少知道生產者的生活處境，對於潛在的食安風險以及環境破壞更一無所知。

蘇小真強調，希望透過動物福利標章商品，確保母雞和母牛被好好照顧，並讓全民開始了解食物的真相，「只要消費者有需求，業者就會重視，產業就會加速改變」，共同守護人與動物的健康。（編輯：楊凱翔）1110411